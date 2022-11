Cardarelli, al via lavori di ristrutturazione pronto soccorso

231 Visite

Inizia oggi la prima tranche di lavori di ristrutturazione del pronto soccorso del Cardarelli. Si tratta di un intervento che riguarderà le aree di prima accoglienza, pretriage, triage, e la “linea febbre”, lo specifico percorso destinato ai pazienti sospetti Covid-19.

Il pronto soccorso del Cardarelli, come quasi tutti quelli degli ospedali partenopei, versa da anni in una sitauzione di caos e sovraffollamento. Ad ottobre scorso, il pronto soccoso dell’ospedale ha dovuto chiedere aiuto ad altri presidi, vista la quantità di elevati accessi giornalieri, che aveva causato la saturazione della capacità ricettiva. Si era chiesto, infatti, di intervenire sul modello organizzativo adottato, specie in merito all’attesa del ricovero, considerata la causa principale di sovraffollamento.













