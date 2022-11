Marano, polizia municipale: in 14 mesi di commissariamento nessun atto per individuare il futuro comandante. Si preannuncia l’ennesimo macello

170 Visite

Un anno e quattro mesi sono trascorsi dall’arrivo dei commissari in municipio. Tra le tante cose non ancora affrontate a dovere, oltre al Pip, alla masseria del Galeota, allo stadio comunale, c’è anche la questione vigili. Il numero degli agenti, è noto da tempo, è ridotto all’osso: manca il personale e a risentirne è il servizio. Ma ciò che stupisce è che non si sia ancora provveduto all’individuazione, mediante un avviso pubblico, di un comandante effettivo, oggi gestito ad interim da Luigi Maiello (nella foto), che in realtà è il sovraordinato indicato dai commissari. Maiello, tuttavia, si occupa (per un paio di giorni alla settimana poiché comandante di ruolo anche a Pomigliano d’Arco)) prevalentemente di beni confiscati e interdittive antimafia e poco o raramente di dinamiche che attengono all’ordinaria amministrazione del territorio, ovvero viabilità e organizzazione di altri servizi.

Per giunta, dopo l’addio di Brigida Costa, l’ufficiale più in alto in grado è la capitana De Luca, sospesa dal servizio per sei mesi lo scorso agosto (con provvedimento della commissione disciplinare dell’Ente) e destinataria di un rinvio a giudizio per fatti risalenti a molti anni fa nel comune di Arzano. Quando andrà via Maiello, in pratica tra 4-5 mesi, da chi e come sarà gestito il comando della polizia municipale? Sarà un altro macello. Noi lo scriviamo con mesi e mesi di anticipo.













