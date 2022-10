Omicidio Toscano, l’assassino parlerà con gli inquirenti. Confermata la pista del prestito

140 Visite

Parlerà nei prossimi giorni, salvo sorprese, con il pm inquirente Giuseppe Porcelli, il bidello accusato di aver ucciso il professor Marcello Toscano, da molti anni in servizio alla Marino Guarano di Melito.

L’indagato, che in un primo tempo si era avvalso della facoltà di non rispondere, accompagnato dal nuovo legale, darà dunque la sua versione dei fatti. Ciò che è emerso finora (ed è un dato acclarato) è che tra vittima e carnefice vi fossero interessi in comune, un prestito da parte del docente, di non grande entità. E’ stata questa la molla (poche centinaia o migliaia di euro) che ha indotto Porcelli ad uccidere l’ex consigliere comunale di Mugnano o c’è anche dell’altro? Cosa si sono detti quella mattina il bidello e la vittima? L’omicidio era premeditato o Porcelli ha agito di impulso? Sono tanti i nodi da sciogliere, importantissimi in vista del futuro processo.

Toscano fu ucciso, a colpi di arma da taglio, all’interno del cortile della scuola di Melito.













