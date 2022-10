ENERGIA: IL MOVIMENTO ‘NOI NON PAGHIAMO’ ANNUNCIA MANIFESTAZIONE A NAPOLI IL 5 NOVEMBRE

Saranno questi i temi alla base della manifestazione che la campagna “Noi non paghiamo” annuncia per sabato 5 novembre a Napoli.

La manifestazione di Napoli sarà il culmine di una serie di “azioni coordinate in ogni città” a partire da quella annunciata a Bologna il prossimo 22 ottobre.

“Dopo anni incerti e molto complessi – si legge in una nota diffusa dagli attivisti di ‘Noi non paghiamo’ – si rafforza la consapevolezza che, se non ci organizziamo insieme per pretendere il diritto a una vita degna, il futuro prossimo sarà un disastro.

In questo quadro si inserisce la nostra campagna ‘Noi non paghiamo’. Più la campagna cresce e più abbiamo conferma dell’esistenza di molteplici problematiche che, intrecciandosi tra di loro, rendono la vita di tanti e tante un vero e proprio inferno quotidiano”. Ricordando che i disoccupati del movimento 7 novembre “sono stati i primi in Italia a riprendere la pratica del movimento di protesta inglese ‘Don’t pay’ bruciando simbolicamente centinaia di bollette fuori dalla sede della Posta Centrale di Napoli”, gli attivisti di “Noi non paghiamo” spiegano che è in corso la costruzione “di un processo mobilitativo fatto di confronto tra realtà e comunità in lotta, connessioni, crescita e di cura collettiva contro la barbarie di questi tempi. Sappiamo che i problemi degli aumenti e del carovita non potranno risolversi senza che si crei una reale e generalizzata opposizione al sistema economico e produttivo che determina inflazione, speculazione finanziaria, guerra.