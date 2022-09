Pozzuoli, disinfestazioni e derattizzazioni: il sindaco Manzoni tranquillizza cittadini ed associazioni: “Nessun pericolo per gli animali liberi”

Il sindaco Luigi Manzoni risponde alle numerose richieste di cittadini ed associazioni in merito ai potenziali rischi per la salute degli animali liberi in seguito agli interventi di disinfestazione e derattizzazione in programma sull’intero territorio comunale.

“Il Comune di Pozzuoli, la società incaricata D’Orta S.p.A. e l’ASL Napoli 2 Nord, che eseguono da decenni questi interventi, sono da sempre attenti alla tutela della salute degli animali liberi, che non corrono alcun pericolo, ma al contrario beneficeranno di un ambiente naturale più pulito e sano”, spiega il Primo Cittadino.

Per quanto concerne la derattizzazione, il Sindaco specifica infatti che “l’intervento viene effettuato mediante l’uso di esche topicide posizionate in appositi erogatori, con chiusura di sicurezza e non accessibili ad animali non target, o ancorate all’interno delle caditoie, in modo da evitare contatti accidentali di animali liberi presenti sul territorio con le esche utilizzate per il controllo dei roditori”.

In merito alla disinfestazione, prosegue Manzoni “tale operazione viene effettuata in orario notturno, quando eventuali animali liberi riposano, utilizzando unicamente prodotti privi di solventi e a basso impatto ambientale, che non hanno alcun effetto nocivo su organismi di grossa taglia”.