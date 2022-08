NAPOLI CENTRO: 17 anni in scooter con la pistola, con lui complice appena maggiorenne. Controlli a tappeto dei carabinieri in città

143 Visite

Ferragosto di controlli nel cuore della città partenopea. I carabinieri della compagnia centro hanno presidiato la zona universitaria, gli scali portuali e i quartieri spagnoli e chiaia identificando centinaia di persone.

Monitorato l’enorme flusso di turisti in arrivo e in partenza per le isole e quelli che hanno goduto delle bellezze del capoluogo campano.

Denunciati per porto di armi un 17enne e un 19enne, entrambi del “pallonetto” di Santa Lucia e già noti alle forze dell’ordine. Sono stati bloccati in Vico Lungo San Martino mentre erano a bordo uno scooter. Addosso una replica di una revolver, senza tappo rosso e con 2 cartucce a salve nel tamburo.

E proprio nel quartiere santa Lucia i militari hanno rinvenuto 95 grammi di cocaina, 38 dosi di marijuana e 1 bilancino di precisione. La droga era nascosta in un ambiente condominiale di uno stabile popolare.

Un 26enne svizzero, incensurato, è stato trovato in possesso di 35 grammi di hashish e 2 di marijuana. Era al molo beverello, in attesa di imbarcarsi per Ischia. Denunciato, dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

6 i giovani segnalati alla Prefettura per uso di droga. Sono stati controllati tutti prima di imbarcarsi per le isole dell’arcipelago.













