Elezioni, depositati 101 simboli. Il programma 5 Stelle: via Irap e sì al salario minimo. Meloni: “La sinistra teme la sconfitta e insulta”

Ore 17:06 – Spunta un simbolo che si richiama a Draghi Poco prima del termine, fissato per le ore 16, sulla bacheca del Viminale è comparso un simbolo che si richiama al Presidente del Consiglio Mario Draghi, presentato per tutte le circoscrizioni italiane della Camera. Il simbolo ha la scritta «Italiani con Draghi. Rinascimento». Ignoti per ora il nome del presentatore e del capo politico. A Palazzo Chigi affermano di non sapere nulla.

Ore 17:02 – Stefano: «Lascio il Pd, ha fatto troppi errori» «Ho deciso di non candidarmi con questo Partito Democratico alle prossime elezioni parlamentari e di consegnare al segretario Letta la tessera». Lo dichiara il senatore Pd Dario Stefano, presidente della Commissione Politiche Ue. «La mia è una decisione sofferta, determinata da una serie di errori di valutazione che il Pd sta continuando a inanellare», aggiunge Stefano. «Questi errori, ormai sedimentati, stanno generando un distacco fatale da quell’anima riformista, progressista e plurale di cui il Pd e l’Italia, tutta, hanno impellente necessità». «Peraltro, è lo stesso partito che nel giro di poche ore ha sacrificato l’agenda Draghi per un indistinto programma generalista» .

Ore 16:00 – M5s pubblica il programma «Dalla parte giusta» «Dalla parte giusta, cuore e coraggio per l’Italia di domani». È lo slogan che accompagna il programma del M5s, depositato ieri assieme al simbolo e pubblicato sul sito del Movimento. «Il Movimento 5 Stelle – si legge nel documento di 13 pagine – è l’unica forza politica che in questa legislatura ha realizzato l’80% degli impegni presi nel 2018 con gli elettori. Grazie alle nostre riforme, rivoluzionarie e concrete, il Paese ha retto nel momento più duro dalla pandemia ed è potuto ripartire, facendo segnare una crescita record del Pil nel 2021. Da quando siamo entrati in Parlamento – prosegue – la nostra azione ha sempre seguito un’unica strada: la tutela degli interessi dei cittadini. Con il programma con cui ci presentiamo alle elezioni del prossimo 25 settembre intendiamo proseguire su questa strada e portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato. A finte alleanze, matrimoni di comodo e balletti abbiamo preferito la serietà». Nella parte del programma dedicata alle misure fiscali, M5s rilancia il cashback e propone la cancellazione definitiva dell’Irap: «Introduzione di un meccanismo che permetta l’immediato accredito su conto corrente delle spese detraibili sostenute con strumenti elettronici. In questo modo semplifichiamo la vita dei contribuenti e contrastiamo l’evasione». Inoltre si chiede il «taglio del cuneo fiscale per imprese e lavoratori, per ridurre più incisivamente la differenza fra il costo del lavoratore per l’impresa e il netto percepito in busta paga dallo stesso lavoratore», una «cessione dei crediti fiscali strutturale e stabilizzare l’innovativo meccanismo che ha decretato il successo del superbonus, che è in grado di mettere a disposizione di famiglie e imprese ingente liquidità e che può essere esteso ad altre agevolazioni per investire a costi ridotti nella transizione ecologica». C’è anche la richiesta di una «maxirateazione delle cartelle esattoriali per dare ossigeno a contribuenti e imprese anche dal lato della riscossione». Un «salario minimo di nove euro per dire stop alle paghe da fame e dare dignità ai lavoratori che oggi percepiscono di meno e un rafforzamento del reddito di cittadinanza, rendendo più efficiente il sistema delle politiche attive con un monitoraggio delle misure antifrode». Lo propone M5s, nel programma presentato ieri e pubblicato oggi sul sito, nella parte relativa alle misure sul lavoro. Tra le altre cose, il Movimento propone la «sperimentazione di una riduzione dell’orario di lavoro soprattutto nei settori a più alta intensità tecnologica».

Ore 15:41 – Salvini: «Contento di come lavorano nostri amministratori» «Io sono contento di come lavorano i nostri amministratori in comune, in Regione e in Parlamento. E non vedo l’ora che arrivi il 25 settembre. Per me non c’è Ferragosto né vacanza, come per molti italiani che non si possono permettere di andare in spiaggia per qualche settimana». Così il leader della Lega Matteo Salvini a margine di un incontro con militanti e sostenitori alla Marinella di Sarzana nello spezzino.

Ore 15:20 – Meloni: «La sinistra teme presidenzialismo perché dovrebbe vincere» «Anni e anni al governo senza vincere un’elezione: per questo alla sinistra fa così paura il presidenzialismo. Noi, invece, non temiamo il giudizio degli italiani e vogliamo restituire forza alla volontà popolare». Lo scrive su Twitter la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.













