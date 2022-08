Finali Mister Italia, esulta Casoria: c’è Vincenzo Sollo

Sul palco di Pescara salirà infatti il 29enne di Casoria (NA) Vincenzo Sollo, mentre termina in semifinale la corsa di Francesco Annunziata, Francesco Amoroso e Davide Vallone.

CASORIA ESULTA, VINCENZO SOLLO E’ IN FINALE!Il 29enne supera le semifinali ed è tra i 38 qualificati per l’atto conclusivoSabato sera si giocherà a Pescara il titolo di “Mister Italia 2022”

C’è anche Vincenzo Sollo tra i 38 finalisti del concorso nazionale di “Mister Italia 2022”.

Il 29enne di Casoria (NA) ha infatti superato anche lo scoglio delle semifinali andate in scena il 2 e 3 agosto a Giulianova (cui hanno preso parte ben 90 pretendenti) e sabato sera 6 agosto sarà quindi a Pescara per la serata conclusiva del concorso maschile più prestigioso a livello nazionale.

Tornano a casa invece gli altri tre semifinalisti provenienti dalla provincia di Napoli: il 26enne di Bacoli Francesco Amoroso, il 19enne di Poggiomarino Francesco Annunziata e il 17enne di Ottaviano Davide Vallone.

Alto 1,80, di professione addetto alla security, ma con il sogno nel cassetto di diventare un fotomodello, Vincenzo Sollo avrà quindi l’onore di rappresentare la bellezza napoletana sul palco allestito in piazza della Rinascita a Pescara nel corso della serata presentata da Jo Squillo e Luca Onestini con la partecipazione di numerose stelle del cinema e della tv con la soubrette Natalie Caldonazzo nei panni di presidentessa di giuria.

Promosso da patron Claudio Marastoni, il concorso di Mister Italia è stato trampolino di lancio in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e dello stesso Luca Onestini. L’edizione 2021 è stata vinta dal trapanese Joseph Lantillo.

Con una storia trentennale alle spalle, il concorso di Mister Italia è ormai considerato all’unanimità il più importante a livello maschile nel nostro Paese, forte anche di una struttura organizzativa capace persino di battere il lockdown (il concorso si è infatti regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021).

Per seguire in diretta l’avventura pescarese di Vincenzo basta collegarsi ai canali social ufficiali (Fb e IG): @concorsomisteritalia e @missgrandprix.