Il boss di Pianura Antonio Carillo arrestato a Marano

79 Visite

La Squadra Mobile e il commissariato San Paolo hanno arrestato a Marano Antonio Carillo, 31 anni, ritenuto dagli inquirenti elemento di vertice dell’omonimo clan. Il 31enne era sfuggito a un blitz scattato nel quartiere Pianura del capoluogo, lo scorso 14 luglio.

Gli investigatori da allora tenevano sotto controllo amici e parenti del fuggitivo. I poliziotti lo hanno identificato e bloccato in un’abitazione: lui non ha opposto resistenza e non era armato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS