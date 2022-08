CAMPANIA: SARRO (FI), CON MARTUSCIELLO COMMISSARIO RITROVATO SPIRITO DI COESIONE

55 Visite

“Il Coordinamento di Forza Italia Caserta saluta la nomina del neo Commissario regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello che assume in questa fase cruciale per il partito e per l’intero centrodestra un incarico di grande responsabilità che, siamo certi, saprà portare avanti proficuamente”. Lo afferma l’onorevole Carlo Sarro, coordinatore di Forza Italia Caserta.

“Ringraziamo l’amico senatore Domenico De Siano per l’impegno fin qui profuso – aggiunge -, per l’ottimo lavoro svolto e i risultati davvero lusinghieri conseguiti anche nei momenti più difficili per il nostro partito”.

“Ritroviamo e rilanciamo quello spirito di coesione – conclude Sarro – che contribuirà tanto al nostro radicamento nei territori quanto alla credibilità del nostro progetto politico per il Paese e, sotto la guida del nostro Presidente Silvio Berlusconi, ad un più che soddisfacente risultato elettorale”, conclude Sarro.













