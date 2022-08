Qualiano: incendia locali del Comune. Carabinieri denunciano 48enne

276 Visite

I carabinieri della Stazione di Qualiano hanno denunciato per danneggiamento a seguito di incendio un 48enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

La tempestiva indagine dei militari ha permesso di accertare che l’uomo, nella notte tra sabato e domenica, aveva provocato un incendio a Piazza D’annunzio all’interno di un locale di proprietà del comune utilizzato come deposito di addobbi natalizi.

I carabinieri hanno identificato l’autore del gesto grazie alle analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Dagli accertamenti effettuati dei carabinieri è emerso che il 48enne avrebbe appiccato l’incendio perché anni fa aveva chiesto al comune la possibilità di utilizzare quei locali come propria abitazione ma l’istanza gli era stata rifiutata.

Le fiamme, domate dai vigili del fuoco di Napoli, hanno causato l’annerimento delle pareti perimetrali ed il danneggiamento delle luminarie.













