Furti negli appartamenti: boom di “colpi”. All’Arenella ladro porta via 150 mila euro

La deriva è incontrollabile: Napoli è alla mercé di ladri, scippatori, camorristi. Agosto il mese che si prospetta più nero per i proprietari di appartamenti, e più roseo invece per i ladri.

Clamoroso il caso verificatosi solo alcuni giorni fa all’Arenella, dove in appena mezz’ora un delinquente, da solo, è riuscito a introdursi in un condominio di via Orsi raggiungendo l’abitazione di un residente che era in vacanza, svaligiando la cassaforte in cui erano custoditi orologi di pregio. Un colpo da 150mila euro.

A ricostruire le fasi del colpo è stato lo stesso proprietario dell’appartamento: «Dopo aver indossato cappellino e mascherina chirurgica, il ladro si è introdotto furtivamente nel condominio alle 2.09, si è diretto deciso verso l’appartamento per poi andare via alle 2.41. È salito un da solo. Mi ha rubato circa 150 mila euro di orologi preziosi e tre borse firmate, restando 30 minuti in casa». Tutto è stato filmato dall’impianto di videosorveglianza, che non ha però scoraggiato il malvivente.

Non passa giorno senza che ai commissariati o presso le stazioni delle compagnie dei carabinieri giungano decine di denunce di furti in casa. Oltre ai “topi d’appartamento” nostrani, anche a Napoli, come in molte altre città italiane, operano bande di specialisti, di origine georgiana, forse al momento i più pericolosi: nessuna porta blindata o sistema di allarme sembra reggere alla loro abilità, e spesso si tratta di veri acrobati professionisti capaci d’arrampicarsi fino agli ultimi piani dei palazzi, entrando dalle finestre e forzando gli infissi.

Le forze dell’ordine ribadiscono consigli per evitare brutte sorprese, al rientro dalle ferie. Viene consigliato di assicurarsi, prima di lasciare l’abitazione, che tutti gli infissi siano chiusi bene e la porta d’ingresso sia stata chiusa con tutte le mandate; evitare di far sapere che si sta partendo e di pubblicare sui social foto e programmi di viaggio, nonché ogni altra notizia che possa fornire elementi utili per individuare il momento più opportuno per introdursi in casa. Sarebbe poi utile avvisare della partenza i vicini di casa affinché facciano attenzione a rumori sospetti o a eventuali persone sconosciute che si aggirino nella zona.