La voce del cittadino. Il Comune di Marano perde un importante finanziamento. “Caso e Di Fenza dove sono, non dicono nulla?”

Gentile direttore, gentili lettori: qualcuno potrà dire che è la solita canzone, altri che sono di parte e fazioso, ma la realtà delle cose è la seguente: grazie ai voti anche dei Maranesi abbiamo un deputato della repubblica Andrea Caso e un consigliere regionale che grazie ad una legge elettorale regionale sbagliata è risultato eletto con i resti dei resti, ovvero Pasquale Di Fenza, che però tranne per il suo lavoro con Marano poco ci azzecca politicamente in quanto rappresenta poche centinaia di elettori.

Entrambi, ognuno con il proprio stile e le proprie “spie” al Comune, cercano in qualche modo di darsi da fare, talvolta cercando di millantare il proprio interessamento per le risoluzioni dei problemi di Marano. È di questa mattina la notizia che la domanda presentata dal comune di Marano per ottenere un contributo di 850mila euro dalla Regione Campania per la rigenerazione urbana è in quelle non ammesse al contributo per un motivo tecnico e soprattutto perché presentata fuori termine. Poiché non sento e non leggo note stampa dell’onorevole romano e anche del consigliere regionale devo pensare che quando le notizie sono negative la colpa è sempre e solo dei Commissari? E chest è, e scusatemi se mi ripeto.

P.C. (Marano)













