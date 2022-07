Crisi di governo, per Conte ora la partita è nelle mani di Draghi

56 Visite

Adesso la decisione non spetta al M5s, ma al presidente del consiglio, Mario Draghi. In base a quanto si apprende, è il senso dell’intervento con cui Giuseppe Conte ha parlato all’assemblea congiunta dei gruppi M5s. Conte avrebbe anche sottolineato come la stragrande maggioranza degli interventi abbia colto la forza e la coerenza della posizione del M5s.

Carlo Calenda, leader di Azione, è intervenuto alla manifestazione pro Draghi organizzata a Roma in piazza San Silvestro. «Qui — ha detto Calenda — ci sono gli italiani che si sono stufati di vedere un governo serio e un presidente del consiglio, considerato l’italiano più autorevole nel mondo messi in discussione da un gruppo di scappati di casa: i 5 Stelle e un gruppo di irresponsabili, Lega e Forza Italia, ormai un partito unico che parla di elezioni».

A Milano la manifestazione a favore di Draghi si svolge in piazza della Scala, di fronte a Palazzo Marino, mentre il flash mob, organizzato da Fratelli d’Italia, per chiedere subito le elezioni, si svolge davanti alla Prefettura di Milano in corso Monforte.

«Noi chiediamo stabilità per il paese, stabilità che non si può avere con il M5s al governo. La soluzione è o un governo Draghi senza 5 Stelle o si va a votare». Lo ha detto il coordinatore di FI Antonio Tajani a margine dell’incontro con Silvio Berlusconi a Villa Grande.

Ore 18:55 – De Luca: crisi Governo e Pnrr? Per la Campania non cambia niente

«Per i progetti del Pnrr sicuramente si rischiano ulteriori rallentamenti. Per la Campania non cambia niente: niente ci hanno dato prima e niente ci danno adesso, anche se va in crisi il governo». Ad affermarlo è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, rispondendo a una domanda sulla possibilità che un’eventuale caduta del Governo Draghi possa provocare ritardi sulla realizzazione del Pnrr.

Ore 18:34 – Letta: «Se mercoledì non ci tiriamo su da soli difficile chiedere ad altri di salvarci» «Giovedì la BCE presenterà i nuovi strumenti per aiutarci a combattere lo spread. Ma se il giorno prima, mercoledì, in Parlamento non siamo noi a tirarci su da soli sarà più difficile poi chiedere agli altri di salvarci. #Fiducia». Lo scrive Enrico Letta su Twitter. Giovedì la BCE presenterà i nuovi strumenti per aiutarci a combattere lo spread. Ma se il giorno prima, mercoledì, in Parlamento non siamo noi a tirarci su da soli sarà più difficile poi chiedere agli altri di salvarci. #Fiducia — Enrico Letta (@EnricoLetta) July 18, 2022