REGIONE, IL CONSIGLIO HA APPROVATO MOZIONE PER LA DONAZIONE DEL SANGUE E ORDINE DEL GIORNO PER GIUDICE DI PACE SANT’ANASTASIA

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato a maggioranza, con il voto favorevole di FI e FdI, il voto contrario della consigliera Maria Muscarà (gruppo misto), del M5S, la non partecipazione al voto della Lega, la proposta di legge “Disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale” ad iniziativa del Presidente Oliviero, della Vice presidente Loredana Raia, del Presidente della I Commissione consiliare permanente Giuseppe Sommese, del consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza Fulvio Frezza.

Sui 36 votanti, 31 sono stati i voti favorevoli, un voto contrario, tre astenuti.

“La proposta di legge è finalizzata alla razionalizzazione organizzativa, al contenimento e controllo della spesa anche mediante accorpamento e soppressione delle strutture esistenti, nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità dell’azione amministrativa e di rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi politico programmatici” ha spiegato il consigliere Andrea Volpe, Questore alle Finanze del Consiglio Regionale della Campania. I regolamenti di organizzazione del Consiglio regionale sono deliberati dall’Ufficio di Presidenza, anche per specifici settori, e trasmessi alla Commissione consiliare permanente competente in materia di Affari istituzionali e alla Commissione consiliare permanente competente in materia di Bilancio e Finanze, che rendono il parere nel termine di quindici giorni dalla loro assegnazione. Il parere della Commissione Bilancio è obbligatorio. Se decorso il termine assegnato la Commissione consiliare competente in materia Affari istituzionali non si è pronunciata, il parere non espresso si intende favorevolmente acquisito, e poi approvato dal Consiglio regionale nel termine di trenta giorni dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, il quale, nel rispetto di tale procedura, procede ai progressivi adeguamenti dei regolamenti organizzativi.

“Trovo pericoloso che si voglia esautorare la I Commissione del proprio ruolo che, oggi, esprime parere obbligatorio e non vincolante, sulle modifiche ordinamentali – ha sottolineato la consigliera Muscarà -, trovo, tra l’altro, surreale che tra i firmatari ci sia proprio il presidente della stessa Commissione che, così, contribuisce all’esautoramento del ruolo della Commissione”.

Il Consiglio ha, inoltre, approvato all’unanimità, con 33 voti favorevoli, la proposta di legge “Istituzione Giornata celebrativa delle Radio Libere:20 luglio 1976” ad iniziativa dei consiglieri regionali Tommaso Pellegrino (Italia Viva), Vincenzo Santangelo (Italia Viva) e Andrea Volpe (Partito Socialista Italiano – Campania Libera), che istituisce, il 28 luglio, la Giornata Celebrativa delle Radio Libere, in ricordo della “storica” sentenza n. 202 con la quale, nel 1976, la Corte Costituzionale liberalizzò l’etere ponendo fine al monopolio radiofonico ed inaugurò la nuova stagione delle radio libere e delle libere trasmissioni radiofoniche. In occasione di tale Giornata, la Giunta ed il Consiglio regionale, anche avvalendosi della collaborazione dell’Associazione delle emittenti televisive e radiofoniche locali dei Paesi dell’Unione Europea, promuovono ed organizzano iniziative, incontri e momenti comuni di riflessione con le istituzioni territoriali per la corretta gestione della comunicazione istituzionale e, con gli operatori della comunicazione radio televisiva, in particolar modo dell’emittenza locale.

“Le radio libere sono un importante strumento di democrazia e di conoscenza nonché un patrimonio prezioso di democrazia”– ha evidenziato il consigliere Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde).

Il Consiglio ha, altresì, approvato una Mozione urgente, proposta dalla Vice presidente Valeria Ciarambino per la donazione del sangue. “Sottopongo al Consiglio una questione urgente – ha detto la capogruppo di “Insieme per il Futuro” – ,ovvero quella relativa alla carenza di sangue, che si sta registrando in Campania, a causa della scarsità delle donazioni, che sta diventano emergenza nel periodo estivo; occorre sensibilizzare i cittadini e motivarli a donare il sangue anche applicando i protocolli, già in uso in alcune Asl, per prevedere l’accesso ad esami diagnostici ulteriori senza ricetta e senza liste di attesa per i donatori di sangue, ed attivando una campagna di comunicazione con il Corecom e l’Anci per la donazione del sangue”.

Il Consiglio ha, altresì, approvato all’unanimità un Ordine del Giorno, proposto dal consigliere Felice Di Maiolo (gruppo misto), e condiviso da tutte le forze politiche, per il mantenimento degli uffici del Giudice di Pace di Sant’Anastasia, che svolgono un ruolo fondamentale per soddisfare il diritto alla giustizia dei cittadini del territorio, affinchè venga garantita la necessaria dotazione organica.

La proposta di legge “Disposizioni per l’iscrizione delle persone senza fissa dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) regionali è stata rinviata perché non ha ricevuto il parere della Commissione Bilancio.

Nel corso dei lavori, il consigliere della Lega, Severino Nappi, è intervenuto per “denunciare l’antidemocraticità del Presidente De Luca, che pretende di determinare le scelte del Consiglio regionale, di decidere chi deve ricoprire gli incarichi nelle Commissioni, di pretendere di ricoprire un eventuale terzo mandato”.

“La nostra assemblea è stata presa in ostaggio dalla giunta regionale, una caratteristica dell’intera legislatura” – ha aggiunto il capogruppo della Legga Gianpiero Zinzi – che ha evidenziato: “questo è un dibattito importante al quale dovrebbe partecipare tutto il Consiglio regionale perché stiamo pagando un prezzo altissimo di subordinazione del Consiglio alla Giunta regionale”.

“Nei confronti del collega Nappi c’è una sorta di non gradimento da parte della Giunta – ha evidenziato il capo dell’opposizione di centrodestra Stefano Caldoro – , un problema che calpesta il ruolo del Consiglio e che tutto il Consiglio dovrebbe affrontare”.

“E’ sbagliato, da parte del consigliere Nappi, aprire un argomento e poi lasciare l’Aula – ha evidenziato il consigliere Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde) – anche perché il Presidente De Luca non è mai sfuggito ad alcun confronto”.

Sul tema è intervenuto anche il capogruppo di De Luca Presidente, Carmine Mocerino, che ha sottolineato: “faccio fatica ad individuare problematiche istituzionali nelle questioni poste dai colleghi del centrodestra, perché, se vi fossero, bisognerebbe discuterne nelle sedi deputate, come la Conferenza dei Capigruppo; eventuali scontri personali vanno, invece, del tutto respinti”.

“In Consiglio regionale si parla di fatti istituzionali e politici – ha evidenziato il Presidente Oliviero – questi temi possono essere affrontati nelle sedi politiche deputate “.

“Ai cittadini interessano ben poco le questioni di incarichi e di poltrone – ha detto la Vice presidente Ciarambino – che ha ricordato che “in Consiglio regionale esistono le Commissioni speciali che devono operare nell’interesse dei cittadini”.

