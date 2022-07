Crisi di governo, Forza Italia esce allo scoperto: “Draghi bis senza 5 Stelle oppure elezioni”

129 Visite

La strada di un Draghi bis si fa sempre più in salita. Le posizioni tra i partiti di maggioranza sembrano essere inconciliabili: mentre Forza Italia e Lega hanno sbarrato la strada agli irresponsabili del Movimento 5 Stelle in un ipotetico nuovo governo, il Partito democratico ha allungato la mano a Giuseppe Conte per farlo restare in maggioranza e proseguire come se non fosse accaduto nulla. Ma gli azzurri hanno messo le cose in chiaro: si tornerà alle urne se non si riuscirà a partorire un nuovo esecutivo senza il M5S.

L’avvertimento di Forza Italia

A mettere le mani avanti è stato Antonio Tajani che, a margine della terza edizione dell’evento del movimento azzurro “Anuman la foresta delle idee”, ha messo un veto sui grillini e ha avvertito il Pd: “ Se non ci sarà un altro governo Draghi senza i 5 Stelle si tornerà a votare. Provocare una crisi di governo in un momento così complicato a livello nazionale e internazionale è veramente da irresponsabili “.

La Meloni.

“Sarebbe scandaloso mettere insieme il quarto governo calato dall’alto”. Giorgia Meloni pone nuova pressione agli alleati. Spinge verso il ritorno alle urne Lega e Forza Italia che restano più prudenti: “Non faremo scelte in base ai sondaggi”, dice in serata il leader del Carroccio. Da un lato, la Destra che sta all’opposizione e invoca la chiusura della legislatura. Dall’altra, i compagni di viaggio che invece siedono fra i banchi della maggioranza e sulla via delle elezioni rimangono un passo indietro. Meloni non ha dubbi: “Dubito che questa crisi rientrerà”, afferma la presidente di Fratelli d’Italia, non dimenticando una stilettata per Salvini e Berlusconi: “Si parlano in queste ore ed è normale, dovevano farlo di più prima per portare a casa cose di centrodestra













