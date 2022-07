A Pianura cittadini in piazza per dire no alla camorra

86 Visite

A Pianura i residenti sono scesi in piazza, davanti ai cancelli del parco ‘Falcone e Borsellino’ insieme ai movimenti anticamorra, per dire basta alla criminalità e alle faide. Anche don Antonio Coluccia, molto attivo nel quartiere contro le piazze di spaccio, è tra coloro che chiedono di poter vivere senza la paura di essere ammazzati. Tante le mamme presenti che temono per il futuro dei loro figli. I residenti di Pianura chiedono una reazione forte da parte dello Stato e una presenza pressante delle forze dell’ordine per smantellare le piazze di spaccio e sconfiggere la criminalità.













