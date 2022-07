Napoli, via Galileo Ferraris: tenta la “truffa dello specchietto” ad un anziano. Arrestato

178 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Galileo Ferraris dove un cittadino aveva segnalato una persona che stava tentando la “truffa dello specchietto” ai danni di un automobilista.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto un uomo discutere animatamente con un anziano e hanno accertato che, poco prima, l’uomo, a bordo della propria autovettura, aveva colpito lo specchietto dell’auto della vittima per simulare la rottura del proprio e aveva chiesto la somma di 350 euro come indennizzo del presunto “danno subito”.

R.P., 36enne di Pomigliano D’Arco sottoposto alla misura del divieto di ritorno nel Comune di Napoli, è stato arrestato per tentata truffa aggravata nonché denunciato per inottemperanza al divieto di ritorno cui è sottoposto.













