Il racconto dello Sport nelle Terre di Falanghina. Il Premio Alfredo Pigna a Guardia Sanframondi a Jacopo Volpi

Carriere che si intrecciano nella magia delle parole per lo straordinario racconto dello sport. A Jacopo Volpi, storico volto di Rai Sport, il Premio “Alfredo Pigna – Terra di Falanghina“ promosso dal Comune di Guardia Sanframondi (Bn). Il popolare giornalista per più edizioni conduttore della Domenica Sportiva, proprio come per anni lo è stato l’indimenticato giornalista di origini guardiesi, riceverà il riconoscimento patrocinato dall’USSI domani 16 luglio 2022 (ore 19) nel castello medievale nel corso di una serata speciale con presenze di rilievo, per parlare di sport, di territorio, di enogastronomia.

La consegna del riconoscimento, un’opera dell’artista guardiese Ernesto Pengue, tra gente curiosa di ascoltare e la partecipazione di numerosi esponenti del mondo dello sport e del giornalismo.

“L’idea del premio – ha detto Raffaele Di Lonardo, sindaco di Guardia Sanframondi – nasce nell’ambito dell’organizzazione dell’arrivo di tappa, qui a Guardia, del 104° Giro d’Italia nel maggio 2021. Portare alla ribalta dell’interesse sportivo nazionale e internazionale la bellezza del nostro territorio, mettere in vetrina le eccellenze e in particolar modo il vino, la Falanghina, ha riportato alla nostra memoria la nobile figura di un grande nome legato al mondo dello sport e allo stesso Giro, essendo stato più volte inviato, scomparso solo qualche mese prima nel novembre del 2020.

“Alfredo Pigna – ha aggiunto -, pur nato a Napoli da padre di origine guardiese, ha mantenuto sempre vivo il rapporto con la nostra comunità. Chi lo ha conosciuto ne testimonia l’orgoglio nel rivendicare le sue origini sannite professandosi con entusiasmo autentico ambasciatore di Guardia Sanframondi. Per questa prestigiosa firma, a questo giornalista che come pochi è riuscito ad essere interprete dell’amore per lo sport, ci è sembrato naturale e doveroso ricordarlo ideando questo Premio e assegnarlo a Jacopo Volpi per il suo innato talento e per la sua invidiabile carriera”.

