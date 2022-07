Il piano dell’Europa per risparmiare il gas: 19 gradi negli uffici pubblici, stretta su case e negozi

77 Visite

Lo spettro di un inverno caratterizzato dalla carenza di gas terrorizza l’Europa. Gli ultimi segnali sono preoccupanti, con il gigante russo dell’energia Gazprom che ha fatto sapere che il gasdotto Nord Stream 1 potrebbe non riaprire i flussi come previsto, il 9 agosto. La situazione è in continua evoluzione e si prova a limitare i potenziali danni di uno stop del gas russo verso il Vecchio Continente. Tra le misure previste dal piano dell’Unione europea “Risparmiare gas per un inverno sicuro” che sarà presentato dalla Commissione il 20 luglio c’è ad esempio l’abbassamento della temperatura nelle case, nei negozi e negli uffici.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS