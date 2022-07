Conte rincara la dose: “Il punto non è se uscire dal governo, ma quando farlo”. Di Maio continua a stuzzicarlo

Nel mirino dei contiani c’è, tra i tanti, Luigi Di Maio, ritenuto un fautore dell’unità nazionale anche per il 2023. «Insieme per il Futuro ha chiaramente detto che la loro volontà era rendere il M5S ininfluente — è la tesi di Patuanelli — Con la loro scissione ci sono riusciti a livello numerico. Ora non capisco perché la nostra eventuale uscita dal governo venga vista come un Papeete 2». Un teorema che si conclude così: «La maggioranza è solida anche senza di noi. Per il M5S il governo non è un poltronificio a vantaggio degli amici, per altri non lo so». In via di Campo Marzio, nel «fortino» di Conte, prende forma la convinzione che strappare non voglia dire far cadere il governo, né rompere l’alleanza con il Pd. Nonostante gli avvertimenti di Enrico Letta, i contiani ritengono inevitabile per i dem stringere un patto elettorale con il M5S. I «falchi» la mettono così: «Al governo abbiamo perso 8 punti, se usciamo possiamo arrivare al 20% e competere con la destra». Ormai la questione non sembra tanto il «se», ma il «quando». Rompere nel mezzo dell’estate rischiando un disastroso effetto Papeete, o aspettare settembre, quando «l’autunno nero» sarà alle porte?