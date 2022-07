I carabinieri della stazione di Pomigliano sono intervenuti questo pomeriggio in Via Lecce, all’interno di un cantiere edile. Un operaio classe 93, di Pianura, è precipitato da un pontile installato sulla facciata di un’abitazione. È caduto da circa 6 metri. È stato trasportato al Cardarelli dove rimane in condizioni gravi ma stabili. Indagini in corso, cantiere posto sotto sequestro.