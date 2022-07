Governo nel caos. Dl Aiuti, salta l’ultima mediazione. Il governo pronto a mettere la fiducia

127 Visite

Niente di fatto sul dl Aiuti alla Camera. Dopo la riunione di maggioranza sospesa in mattinata, i lavori dell’Aula sul decreto sono stati rinviati prima al pomeriggio e poi a domani mattina alle 9.30: l’Aula della Camera ha dato l’ok approvando così la richiesta presentata da parte del governo. Nonostante l’apertura dell’esecutivo – che fino all’ultimo avrebbe voluto evitare di mettere la fiducia – pare essere saltata l’ultima mediazione. Il governo, dunque, domattina sarebbe pronto a porre la questione di fiducia su un provvedimento molto delicato che ha diviso la maggioranza soprattutto nella parte relativa al superbonus. L’intesa, però, non è ancora stata raggiunta, tanto che è stata necessaria la richiesta, avanzata dal governo con il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, di rinviare i lavori dell’Aula della Camera a domani. Dunque oggi non si va avanti, come ipotizzato a un certo punto della giornata, con il rinvio del testo nelle commissioni Bilancio e Finanze per procedere alla modifica sul superbonus – rinvio su cui comunque si deve esprimere l’Aula – e poi predisporre un maxiemendamento contenente le modifiche apportate e su cui, a questo punto, il governo dovrebbe porre la fiducia, contrariamente a quanto chiesto dai 5 Stelle. Dura la reazione della Lega: “Siamo increduli per lo spettacolo offerto dal campo largo che si sta stringendo a vista d’occhio. Siamo fermi da tutto il giorno per i litigi interni al centrosinistra che rischiano di bloccare 15 miliardi di aiuti per famiglie e imprese italiane”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS