NAPOLI: SONO SALVE LE 8.000 CONCESSIONI DEGLI AMBULANTI

ACCOLTE LE RICHIESTE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE CONTRO LA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN E LA MESSA A BANDO DELLE CONCESSIONI

Rinnovate fino al 2032 le concessioni dei 4.000 ambulanti che esercitano nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati della città

ANA-UGL Nazionale e di Napoli esprimono grande soddisfazione per la decisione assunta, all’unanimità, dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 giugno u.s. c che ha approvato un o.d.g. con il quale si impegna il Sindaco e l’Amministrazione Comunale “a proseguire l’istruttoria finalizzata al rinnovo per la durata di 12 anni delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche scadute entro il 31.12.2020”.

L’o.d.g. costituisce la conferma di una posizione politica che la città di Napoli ha sempre avuto contro la applicazione della Direttiva Bolkestein, che avrebbe potuto provocare una grave crisi sociale in un comparto che sta già soffrendo a causa della crisi economica, del calo dei consumi e della concorrenza delle vendite on-line e delle grandi strutture di vendita.

La pandemia prima e la guerra ora hanno devastato un settore che ha subito la chiusura di circa 2.000 piccole attività ambulanti nella Regione Campania negli ultimi due anni. Ecco perché la decisione del Consiglio Comunale è un fatto politico importante, un messaggio che si invia all’Italia intera, affinché si mettano in salvo le concessioni degli ambulanti rinnovandole come previsto dalla Legge n. 77/2020 e dalle Linee Guida del MISE.

ANA-UGL ringrazia l’Assessore alle Attività Produttive, Teresa Armato, la Presidente del Consiglio Comunale, Enza Amato ed il Consigliere Massimo Pepe, che hanno preso parte ad incontri promossi sull’argomento al fine di condividere un percorso che poi è stato accolto anche da altri Consiglieri Comunali e da tutte le Forze Politiche presenti in Consiglio Comunale.

Ringraziamo infine il Dirigente del Settore, Arch. Ignazio Leone, per la sua disponibilità ed il continuo confronto di approfondimento tecnico e giuridico che sono state da fondamento alla Disposizione Dirigenziale n. 84/2022 con la quale si è dato seguito alle decisioni assunte dal Consiglio Comunale.

Queste importanti decisioni sono per noi un grande segnale di fiducia che ci auguriamo possa proseguire con la costante e continua collaborazione per la risoluzione di tutte le problematiche degli ambulanti di Napoli, riguardo la corretta applicazione del Canone Unico le iniziative per il rilancio e la riqualificazione dei mercati.

Il Segretario Nazionale Il Presidente Regionale Marrigo Rosato Salvatore Guerriero

