Andrea, ucciso e sepolto: i killer hanno cercato di dare fuoco al cadavere

Sono tanti i punti da chiarire sulla tragica fine di Andrea Covelli, il 27enne di Pianura, il cui cadavere è stato ritrovato dagli investigatori in un’area boschiva di via Pignatiello. Innanzitutto, le cause della morte. Chi ha scoperto il corpo ha riferito che questo presentava alcune ferite compatibili con quelle di un’arma da fuoco ma la certezza si potrà avere solo ad autopsia ultimata. Il motivo è legato alle condizioni in cui versavano i resti. I poliziotti del locale commissariato, allertati da una fonte anonima, hanno trovato il corpo di Andrea sotto un metro di terra alla fine di una ricerca durata diverse ore e che ha visto anche l’impiego di un elicottero e del personale della Squadra Mobile. Chi lo ha ucciso, quindi, ha tentato di eliminare ogni traccia che potesse, in qualche modo, portare alla sua identificazione.













