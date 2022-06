Marano, 17 enne picchiato dal branco al Ciaurro. Tanti interrogativi: “Alle 20 chi la custodisce? E’ normale sia regno dell’anarchia?”

Egregio direttore, in merito al grave episodio di bullismo consumatosi sabato 11 giugno verso le ore 20,00 nella villa del Ciaurro mi permetto – dopo aver rivolto la doverosa solidarietà alla vittima e alla sua famiglia – di soffermarmi su alcune cose. Non credo di avere le competenze per dare giudizi scientifici sul problema bullismo e su come combatterlo. Infatti il mio intervento si racchiude nelle seguenti domande sull’episodio in questione. La villa del Ciaurro era aperta regolarmente sabato 11 giugno.? Se si, è regolare tenere aperta una villa comunale senza che la stessa sia controllata? È regolare avere una villa comunale in cui si portano i cani di qualsiasi razza o taglia senza museruola? È regolare avere una villa comunale in cui furono costruiti, con le prescrizioni della sovraintendenza, i bagni e un casotto per i sorveglianti comunali ma che il tutto è stato distrutto dai barbari? È regolare avere una villa comunale, bene comunale, non confiscato alla camorra in cui però l’illegalità regna sovrana? Consiglio ai Commissari, pardon al l’onorevole Caso, di assegnare anche questo bene a qualche cooperativa o di assegnarlo con regolare bando se ritiene che a Marano vi siano anche persone e imprenditori onesti.

Lettera firmata P.C.