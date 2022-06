UCRAINA, Kiev: «Abbiamo quasi finito le munizioni, dipendiamo dalle armi occidentali»

94 Visite

Secondo il capo dell’amministrazione militare regionale Oleh Syniehubov a Kharkiv negli ultimi bombardamenti sono stati uccisi cinque e 14 sono rimasti feriti, come riporta la Cnn. «Il nemico ha attaccato la regione di Kharkiv, in particolare gli insediamenti nelle direzioni nord e nord-est», ha dichiarato, spiegando che gli attacchi hanno colpito edifici residenziali a Zolochiv e che le forze armate ucraine «mantengono le loro posizioni nelle direzioni nord e nord-est».

«I combattimenti continuano intorno a Severodonetsk . La Russia ha di nuovo il controllo della maggior parte della città, ma le sue forze hanno fatto pochi progressi nei tentativi di circondare l’area più ampia da nord e da sud». Lo ha affermato l’intelligence britannica in un nuovo aggiornamento sui combattimenti in Ucraina attraverso l’account Twitter del ministero della Difesa britannico.

Ore 08:11 – Orban e l’embargo al gas russo

Il primo ministro ungherese Viktor Orban è stato l’uomo che ha bloccato, per settimane, la decisione europea sull’embargo al petrolio russo. Ed è pronto alla prossima battaglia — quella contro ogni ipotesi di misure pesanti contro il gas che arriva da Mosca.

A chiarirlo — se ce ne fosse bisogno — sono le sue stesse parole, consegnate questa mattina a una radio ungherese.

Lo stop all’import del gas russo, ha detto, «distruggerebbe l’economia europea», già alle prese con l’aumento dei prezzi legato all’aumento dei prezzi dell’energia.

Senza il tetto ai prezzi su carburanti, generi alimentari di base e prezzi dell’energia per i consumatori, l’inflazione in Ungheria «sarebbe al 15, o al 16 per cento».