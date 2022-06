Referendum, Nappi (Lega): scegliamo di scegliere, la giustizia riguarda ognuno di noi

75 Visite

“Scegliamo di scegliere contro il silenzio, l’immobilismo, la pericolosa campagna di disinformazione di chi continua a volere una giustizia indegna per un Paese democratico e uno stato di diritto. La giustizia è uno dei principi fondamentali della società e riguarda ognuno di noi, nessuno escluso. Domenica abbiamo un’occasione irripetibile per il cambiamento, ecco perché bisogna recarsi alle urne e votare sì ai 5 quesiti referendari, per una giustizia giusta ed efficiente, per mettere fine alle ‘porte girevoli’, all’operato dei magistrati giudicato da altri magistrati, all’uso politico della magistratura, agli abusi della custodia cautelare che continua a devastare la vita di innocenti, ai danni immani che sta procurando la legge Severino con il blocco amministrativo negli enti locali. Partecipiamo tutti a una battaglia di civiltà fondamentale per il futuro dell’Italia”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Campania e responsabile regionale referendum Lega Salvini Premier.













