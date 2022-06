Emergenza acqua a Marano, Borrelli: “Il prefetto valuti rimozione commissari”

Emergenza acqua a Marano. Europa Verde: “il Prefetto valuti la rimozione dei commissari”. “L’emergenza acqua a Marano è oramai inaccettabile. I cittadini tra l’altro non riescono ad avere praticamente nessun dialogo con l’amministrazione in carica che sostituisce quella sciolta per infiltrazioni camorriste. Il Prefetto di Napoli deve convocare i commissari e valutare anche la loro rimozione. La gestione del comune è a nostro avviso inaccettabile e a tratti “ostile” alla cittadinanza che ha il diritto di essere informata, ricevuta e di sapere in trasparenza come si sta affrontando questa drammatica emergenza” dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.