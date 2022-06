FDI: RASTRELLI (FDI), ORA UN NUOVO CENTRODESTRA CONSERVATORE, NAPOLI BARICENTRICA SU PROGETTO DI GOVERNO MELONI

62 Visite

“Il centrodestra come lo abbiamo conosciuto è storicamente superato. Ha avuto un senso profondo nel momento in cui, per la prima volta, sotto la coraggiosa spinta di Silvio Berlusconi, ha saputo rappresentare un’alternativa ed ha avuto delle splendide esperienze di governo sia a livello nazionale che a livello territoriale. E’ vero che le dinamiche nazionali, dagli schemi delle alleanze di governo fino all’elezione del Presidente della Repubblica, hanno dato il senso di un centrodestra monco rispetto al suo mandato, ma oggi dobbiamo ritrovare le ragioni di una coesione e superare le ragioni di quelle contraddizioni. Per quanto ci riguarda intendiamo farlo con convinzione, ispirandoci e interpretando un nuovo conservatorismo nazionale, esprimendo con convinzione un forte senso identitario e una assoluta affidabilità programmatica rilanciando quella coerenza politica che oggi ci premia fortemente nei sondaggi”.

Così Sergio Rastrelli, Coordinatore di Fratelli d’Italia a Napoli nel corso di una lunga intervista politica rilasciata al direttore di Real Magazine, Alessandro Iovino.

“Fratelli d’Italia – ha tenuto a puntualizzare Rastrelli – ha una grande responsabilità: quella di offrire come destra e come centrodestra, una seria realizzabile e concreta proposta di governo per il Paese e Napoli, naturalmente, deve essere baricentrica rispetto al nuovo corso che Giorgia Meloni ha voluto disegnare”.

“A Napoli , dove da decenni impera una politica autoreferenziale e clientelare – è l’appello di Rastrelli a tutti i conservatori napoletani – dobbiamo essere tutti capaci ed impegnati ad interpretare fino in fondo questo disegno individuando nella Napoli che produce , come stiamo facendo, una classe dirigente dotata di fortissime qualità personali e professionali, anche con l’apertura coraggiosa del Partito a nuove e diverse sensibilità”.













