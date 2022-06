MARANO SENZA ACQUA. PD E MOVIMENTO 5 STELLE CHIEDONO CONFRONTO AI COMMISSARI

Dopo circa un anno dall’insediamento della commissione prefettizia, i cittadini maranesi si trovano a dover far fronte all’ennesima emergenza idrica, oltre a tutte le altre crisi croniche che attanagliano la città. L’aspetto, a nostro avviso, più preoccupante è il pervasivo senso di rassegnazione che ormai serpeggia tra la gente, e che rappresenta il sintomo evidente di una resa di fronte al senso di abbandono, reso ancora più acuto dal muro che i commissari hanno sollevato, isolandosi completamente dalla città che essi stessi amministrano. Oltre ad essere esponenti politici che scrivono in rappresentanza delle istanze di un territorio abbandonato a se stesso, siamo anche cittadini preoccupati in cerca di risposte; abbiamo dunque il diritto di sapere cosa accade alla nostra amata città e di come si intende agire per far fronte alle crisi che ci hanno trascinato in uno scenario da terzo mondo. Pertanto, con la presente, richiediamo formalmente un incontro con la commissione prefettizia che regge le sorti del nostro comune per confrontarci in maniera seria e concreta sulla questione della crisi idrica e sulle altre principali istanze del territorio ancora in attesa di risposte. Questa è la richiesta ufficiale che, in qualità di rappresentanti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, abbiamo inviato al protocollo comunale. La situazione non è più tollerabile, pertanto, invitiamo tutte le realtà civiche e politiche del territorio a fare altrettanto per dare più forza alla voce dei nostri concittadini.

Roberto Sorrentino Segretario PD Marano Francesco Speranza Coordinatore Movimento 5 Stelle Marano