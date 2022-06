Napoli, rifiuti e abbandono tra le mura greche di piazza Bellini

77 Visite

“ Una testimonianza del nostro passato, le mura greche in piazza Bellini, incorniciate da rifiuti e abbandono. E’ inaccettabile! In una città il cui centro storico dovrebbe essere custodito come un museo a cielo aperto consentiamo ripetuti sacrilegi. Come recuperare tanta inciviltà comporta un lavoro duro ma occorre dare dei segnali, basta tolleranza e lassismo. I numerosi locali che insistono sulla piazza non devono sentirsi esclusi da responsabilità, vanno coinvolti nella salvaguardia e nella manutenzione del bene storico. E’ necessaria una maggiore consapevolezza collettiva, lavorare di squadra contro i cialtroni nell’interesse comune. Napoli, meta di numerosissimi visitatori italiani e stranieri, che si propone come capitale europea, deve poter dare segnali tangibili di decoro e crescita culturale. Invece, l’inciviltà regna sovrana! Siamo di fronte a uno scempio totale, uno spettacolo indegno per i tanti turisti”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.













