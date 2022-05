Pozzuoli: entra nella biglietteria e ruba l’incasso. Carabinieri individuano 22enne

46 Visite

A Pozzuoli i Carabinieri della locale stazione hanno sottoposto a un fermo di indiziato di delitto per il reato di furto con strappo Pasquale Esposito*, 22enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Le indagini condotte dai Carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno permesso di accertare che l’uomo, durante la mattinata, si è introdotto all’interno della biglietteria di una compagnia di navigazione per poi appropriarsi di parte dell’incasso pari a 150 euro. Il fermato è stato trasferito in carcere in attesa della convalida.

*nato a Napoli il 01/05/2000













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS