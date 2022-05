Disarmiamo Napoli, senatore Ruotolo: “Occorre de-escalation”

55 Visite

“Oggi più che mai disarmiamo Napoli. Occorre una de-escalation, con un controllo capillare del territorio, prima che la situazione sfugga di mano. Due ragazze sfregiate con l’acido da altre ragazze. Ragazzi rimasti feriti davanti a un bar da un uomo che ha sparato a ripetizione. Rapine, richieste di estorsione, un clima diffuso di violenze e di barbarie. Non sempre è camorra ma da sole le forze dell’ordine non ce la possono fare. Bene ha fatto il sindaco Manfredi a sottolineare la gravità della situazione, a sottolineare la priorità sicurezza in città. Sappiamo bene che la militarizzazione dell’area metropolitana non risolverebbe il problema ma dobbiamo provare a fermare subito questa ondata di violenze lavorando in tempi rapidi a tutte una serie di misure a cominciare da una presenza costante di forze dell’ordine dove avvengono con più frequenza gli atti di violenza. Bisogna prendere come modello il patto educativo appena siglato e chiamare governo, istituzioni locali e società civile con i comitati di liberazione dalla camorra per lanciare un’operazione culturale e di sicurezza: disarmiamo Napoli!”. Lo afferma in una nota il senatore Sandro Ruotolo riferito agli ultimi gravi episodi di criminalità.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS