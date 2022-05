Pianura: sorpreso con la droga, arrestato

42 Visite

Martedì pomeriggio gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Cloude Monet presso l’abitazione di un uomo che, alla loro vista, ha tentato la fuga attraverso una uscita secondaria.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un sacchetto al cui interno sono state rinvenute 20 bustine contenenti complessivamente 23 grammi di marijuana e 210 euro.

V.F.Z., 29enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.













