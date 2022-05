Da scarti alimentari a suppellettili di ogni genere. Ecologici, originali, di design. La presentazione all’Agraria di Portici

89 Visite

Da scarti alimentari a suppellettili di ogni genere. Ecologici, originali, di design. Si presentano con queste caratteristiche gli oggetti proposti alla giuria di Re Food, la prima competizione per designer capaci di reinventare gli scarti agroalimentari promossa dal Dipartimento di Agraria e dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con l’ADI – Associazione per il Disegno Industriale.

Il concorso, riservato a designer junior e senior, ha riscosso molto successo nell’ambiente e vi hanno partecipato in molti, la categoria junior è stata la più attiva. 38 i progetti valutati, presentati da designer provenienti da tutta Italia.

DOMANI, venerdì 13 maggio 2022, alle 10, verranno premiati i progetti vincitori di Re Food 2021 nella Sala Cinese della sede di Agraria, nella Reggia di Portici.

La cerimonia di premiazione sarà aperta dai saluti del Rettore della Federico II, Matteo Lorito, dal Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, dal Sindaco della Città di Portici, Vincenzo Cuomo, e dall’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo.

All’evento interverranno Gilda Bojardi, direttrice della rivista “Interni”, e Giuliana Zoppis, architetto progettista e giornalista, entrambe membri della commissione che ha valutato i progetti e Luciano Galimberti, Presidente dell’ADI, Associazione Nazionale per il Disegno Industriale.

Nel corso dell’incontro i designer illustreranno i loro progetti in tema di riciclo di scarti.

Tra i materiali utilizzati bucce di pomodori, agrumi, ananas, foglie di mais mescolati con biopolimeri e resine, ma anche scarti legnosi, gusci di bivalvi, barattoli di alluminio, juta, pasta e biscotti.

Lampade, giochi per bambini, tovagliette da mensa, contenitori per fast-food, ma anche poltrone, casette per uccelli e piastrelle tra gli oggetti realizzati.

Tutti i progetti presentati al concorso saranno esposti in una mostra temporanea allestita presso la Reggia di Portici (NA) dal 13 al 15 maggio 2022.

I premi per la categoria giovani designer sono stati offerti da Novamont realtà industriale che sviluppa materiali e bioprodotti attraverso l’integrazione di chimica e agricoltura e Caffè Borbone azienda napoletana attiva nel business della torrefazione, produzione e commercializzazione di cialde compostabili, capsule compatibili e caffè in grani. Entrambe le aziende, molto vicine al tema del riciclo, parteciperanno alla manifestazione.

‘Per un futuro senza scarti e per un’economia circolare davvero efficiente non bisogna avere limiti all’ingegno e alla creatività – sottolinea Danilo Ercolini, direttore del Dipartimento di Agraria e ideatore del concorso insieme a Michelangelo Russo, direttore del Dipartimento di Architettura. ‘In questa esperienza abbiamo voluto dare spazio alla creatività inventandoci un concorso di idee con denominatore il design, in cui i partecipanti hanno realizzato progetti a partire da materiale di scarto da lavorazioni agroalimentari’. ‘Il progetto coniuga creatività e sperimentazione nel campo dell’economia circolare focalizzata sul riciclo dei prodotti del flusso organico degli scarti’, sottolinea il direttore Michelangelo Russo.













