Gragnano e Agerola: abusivismo edilizio, chiuso panificio

146 Visite

I Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno effettuato un servizio a largo raggio a Gragnano e ad Agerola insieme ai colleghi del Nas e del Nucleo Ispettorato del lavoro di Napoli. Durante le operazioni i militari hanno denunciato a piede libero il titolare di un pastificio di via saletta. L’uomo è stato ritenuto responsabile di violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. All’interno dell’azienda anche 6 lavori irregolari ed uno “in nero”. L’attività è stata sospesa.

Ad Agerola, invece, i militari della locale stazione hanno denunciato per abusivismo edilizio la proprietaria di un immobile e il titolare della ditta esecutrice dei lavori. I Carabinieri hanno infatti constato che l’area teatro dei lavori fosse sottoposta a vincoli paesaggistici perché all’interno del parco regionale dei Monti Lattari. L’immobile – di circa 150 metri quadrati – è stato sequestrato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS