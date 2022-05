L’Aktis Acquachiara vince 10-9 la battaglia contro l’NC Civitavecchia e continua la sua serie di risultati positivi

74 Visite

Continua la serie di risultati positivi per l’Aktis Acquachiara che nell’incontro valevole per la ventiduesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 batte 11-10 l’NC Civitavecchia e centra la terza vittoria consecutiva. A tre giornate dal termine della regular season i padroni di casa dilatano a sei le lunghezze di vantaggio sui laziali che restano solitari all’ultimo posto e hanno la concreta possibilità, continuando a giocare con questa intensità e questa carica agonistica, di giocarsi fino all’ultimo le possibilità di poter agganciare quella salvezza diretta che fino a qualche settimana addietro poteva apparire la più irrealizzabile delle utopie. Colpisce la continua crescita di un gruppo che, ancor più che sul piano tecnico, acquisisce di partita in partita la maturità necessaria a gestire i momenti più delicati, dote grazie a cui non perde mai la testa anche nei momenti più tesi di una battaglia agonisticamente vibrante. I padroni di casa, contrariamente alle proprie abitudini, iniziano il match a spron battuto, chiudono il primo parziale sul 4-1 a proprio favore, subiscono la rimonta degli ospiti ma, nonostante la differenza di chili, centimetri ed esperienza, lottano con il coltello tra i denti ed ingaggiano l’estenuante punto a punto con gli ospiti fino a quando Michele Gargiulo, a meno di due minuti e mezzo dal termine, firma in superiorità numerica, fondamentale nel quale i partenopei mettono a referto un lusinghiero 6/9, il punto che si rivelerà decisivo anche grazie all’ottima tenuta della difesa. Matteo Aiello conquista il titolo di top scorer di giornata mettendo a referto un poker ma la prova del titolare della calottina numero 8 rappresenta solo la punta dell’iceberg perché, anche se non mancano alcuni errori evitabili che rappresentano un buon margine di miglioramento per le prossime partite, ogni giocatore svolge al meglio il compito assegnato. A fine partita Walter Fasano commenta così la prova della squadra.

Walter Fasano Siamo partiti bene, siamo andati in vantaggio, abbiamo giocato bene per come avevamo preparato la partita. Abbiamo poi perso d’intensità e ci siamo fatti infilare come dei polli, il Civitavecchia è rientrato in partita e ci ha messo in difficoltà con il loro pressing. Le mani addosso le soffriamo perché siamo una squadra giovane e leggera però che gran carattere alla fine. Questi ragazzi mi hanno regalato una grande gioia, siamo contenti perché, nonostante qualcuno ad inizio campionato ci dava già in serie B, siamo qui a recitare un ruolo da protagonisti ed abbiamo voglia di continuare quella striscia positiva che oggi arriva a quattro risultati. AKTIS ACQUACHIARA ATI 2000-N.C. CIVITAVECCHIA 10-9(Parziali: 4-1 3-5 1-1 2- 2) ACQUACHIARA ATI 2000: C. Alvino, P. Musacchio 2, G. Di Leva, N. Marinkovic, Fabio Angelone 1, A. Gargiulo, Francesco Angelone 1, M. Aiello 4, M. Gargiulo 1, D. De Gregorio, D. Rocchino 1, G. Giello, D. Chianese. All. Fasano N.C. CIVITAVECCHIA: A. Serrentino, L. Urbani, M. Minisini 1, D. Martinelli, F. Iorio 1, G. Cali’, M. Greco, N. Gatto, D. Romiti 2, D. Simeoni, V. Di Bella, L. Pagliarini 5, G. Visciola. All. Pagliarini Arbitri: Cavallini e Ferrari Note: Usciti per limite di falli: Martinelli (C), Musacchio (A) e Angelone Fabio (A) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Acquachiara 6/9 + 1 rig., Civitavecchia 2/9 + 2 rig. Spettatori: 200. Ufficio Stampa Aktis Acquachiara













