Scampia, volontari riqualificano area di 1200 mq che diventa punto di ritrovo e vengono diffidati dal Comune per averla recintata.

“Il Comune di Napoli ha diffidato un gruppo di giovani volontari di Scampia per aver recintato un’area di 1200 mq in via Hugo Pratt, al recupero della quale i volontari sono a lavoro da oltre due anni con sacrifici, anche economici, per trasformarla in un giardino che oggi è l’unico punto d’incontro del quartiere. Prima dell’impegno dei volontari in quello stesso punto c’era una grossa discarica con rifiuti di ogni tipo e vegetazione incolta, inutilizzabile per la comunità. Va precisato che la rete che delimita l’area oggetto di riqualificazione è stata fissata a paletti rimovibili, senza nessuna opera edile, così da poterla smontare in qualunque momento.













