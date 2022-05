Virtus Bava Pozzuoli, con i Lions Bisceglie il crocevia della stagione

152 Visite

Il match di questa domenica (ore 18) al Pala Errico contro i Lions Bisceglie rappresenta un crocevia per la stagione della Virtus Bava Pozzuoli. Archiviata la sconfitta nel derby contro Avellino, i gialloblù puntano decisi alla conquista dei tre punti nella sfida contro i pugliesi. “Purtroppo contro la Del.Fes Avellino ci siamo fatti sfuggire una grossa occasione perdendo ma abbiamo ancora una chance per salvarci senza passare per i playout e vogliamo sfruttarla – ha dichiarato Alessandro Potì -, sappiamo che Bisceglie è una squadra esperta e organizzata ma ce la metteremo tutta per conquistare i due punti, servirà tanta energia e la giusta concentrazione partendo in primis dalla difesa proprio per limitare i nostri avversari“. Quello a cui dovrà stare attenta Pozzuoli sono i cali di concentrazione che spesso ha accusato il roster flegreo. “Purtroppo con Avellino dopo un terzo quarto per niente brillante siamo comunque riusciti a tornare in partita e sembrava avessimo cambiato le sorti dell’incontro grazie ad una rimonta nell’ultimo quarto – conclude Potì – . Ma purtroppo proprio nei momenti finali ci è mancata la giusta lucidità per chiuderla definitivamente e alla fine i particolari hanno fatto la differenza. Dovremo evitare di commettere gli stessi errori. Siamo molto determinati“. Il tecnico Alessandro Tagliaferri potrà disporre anche del pivot Alessandro Morgillo, ingaggiato venerdì dalla Pallacanestro Biella di A2.

