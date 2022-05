L’angolo di Arturo D’Alterio. La Massa Patriense

235 Visite

La Massa Patriense del Ducato di Napoli, la Liternum Patria che non muore mai. Le cronache riportano che Liternum fu distrutta nell’anno 455, da Genserico re dei vandali. Negli ultimi secoli sempre di più era diventata meta di pellegrinaggi dei Romani dell’Impero. Molti di loro ritenevano che, almeno una volta nella vita, si doveva far visita a Liternum, per recarsi a rendere omaggio, alla tomba di Scipione l’Africano. Nel tempo, la scritta della lapide commemorativa “Ingrata Patria” aveva portato ad aggiungere il semplice nome Patria, a Liternum. Quando la città fu spogliata completamente dalle sue vestigia di città romana restò solo quest’ultimo nome, a contraddistinguere l’intera area, formata dal lago e dal suo affluente Clanio.

Con tal nome venne chiamata la Diocesi, nell’epistola 22 del Pontefice Pelagio I, del

secolo successivo (Ecclesia Patriensis). Nel 784 d.C, quando fu deciso di trasferire le reliquie di Santa Fortunata e dei suoi tre fratelli martiri, nel Monastero di San Gaudioso, della città di Napoli, la cattedrale venne definita “Patriensi ecclesia”(1). Nella suddivisione amministrativa del Ducato bizantino di Napoli, l’intera area ad ovest dei campi leborini prese il nome di Massa Patriense. Parte di un territorio più ampio, conosciuto come Liburia o Liguria, formato oltre che dalla massa patriense, dalle molto più ridotte: massa atellana e massa balentianese, collocate nella parti più interne. Nello specifico, la massa patriense ricopriva tutto l’agro cumano, dalla piana di Pozzuoli, fino al fiume Clanio (2). La dicitura Massa Patriense risulta menzionata in due documenti del Ducato di Napoli. Nel primo, si fa riferimento ad una località denominata Puli, teritorio liburiano, massa patriense, ove si dice che vivono nelle loro case: Maraldo presbitero e Gizzio fratello, nonché Giovanni di Alberico, con i loro figli nuore e nipoti, e nelle terre, i coloni (3). Della seconda località, Carpentu de Massa Patriense si conosce solo il nome (4).

Dott. Arturo D'Alterio













