Fratelli d’Italia, Meloni striglia gli alleati: “Basta liti sulla leadership”

Una giornata dedicata agli ospiti esterni, da Marcello Pera a Carlo Nordio, passando per Giulio Tremonti e Matteo Zoppas, con cui si inizia a riempire il blocco degli ‘appunti per un programma conservatore’. Ma si sfoglia anche la margherita: Matteo Salvini viene o non viene? La presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, alla conferenza programmatica del partito a Milano, taglia corto: “Io non l’ho sentito. Se passa, siamo contenti. Secondo me, sarebbe anche carino se passasse a salutare. Figuriamoci, io sarei contenta”. La leader della destra italiana, incalzata dalle domande dei cronisti, sbotta: “Alla gente non frega niente di quando si vedono Salvini e la Meloni”.

La strada per le amministrative resta in salita. Non si sblocca ancora uno dei nodi che sembrava sciogliersi in giornata. A Palermo, è da escludere per ora il ritiro di Francesco Cascio, sostenuto da FI e Lega, anche se si tratta ancora su un possibile accordo su Roberto Lagalla, già appoggiato da FdI. In caso di convergenza sull’ex rettore dell’Università di Palermo, invece, si potrebbe aprire la discussione sulla ricandidatura di Nello Musumeci alla guida della Regione Sicilia.













