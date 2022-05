Partite «Le Giornate della Prevenzione» per la Municipalità 2

132 Visite

Partite «Le Giornate della Prevenzione» sulla Municipalità 2 (Avvocata, Montecalvario, S. Giuseppe, Porto, Mercato, Pendino). La prima giornata si è svolta sabato 30 aprile ed ha riguardato l’osteoporosi femminile. Circa quaranta i pazienti visitati dal dottor Antonio Vitale dell’Asl Napoli 1, specialista in Ortopedia e Traumatologia. Lo screening, effettuato attraverso la densitometria ossea chiamata MOC, è stato rivolto a queste tipologie di pazienti: donne di età superiore ai 55 anni o in menopausa precoce (prima dei 45 anni), pazienti in terapia con cortisone da più di tre mesi, persone con artrite reumatoide, persone con storia di fratture pregresse. Le visite sono state effettuate dalle 9 alle 13 presso la sede di Municipalità di Piazza Dante al civico 93. «Il titolo della giornata di oggi è salute al femminile perché la donna con lo squilibrio ormonale successivo alle menopause va più facilmente incontro a questo tipo di patologie, con il rischio di fratture. Con la prevenzione siamo in grado di individuare il soggetto a rischio di frattura», ha spiegato il medico Vitale. Soddisfatto il presidente di Municipalità Roberto Marino di Europa Verde: «Un percorso – ha commentato Marino – che abbiamo deciso di avviare perché riteniamo importante l’interazione tra il mondo pubblico dell’amministrazione e la sanità, anche privata, per garantire il diritto costituzionale alla salute».













