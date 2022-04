CINQUE ARTISTI CAMPANI A NIZZA, PER “CARPEDIEM DE L’ART”

55 Visite

La mostra, che coniuga l’arte del gusto e la magia dei colori, è curata da Pina Romano, mentre il direttore artistico è Lilliana Comes

Nutrire l’anima ed il corpo coniugando l’arte del gusto e la magia dei colori. Ruota intorno a questo binomio la mostra d’arte partita oggi a Nizza, che vede coinvolti cinque artisti campani. Sotto la sapiente guida del direttore artistico, Lilliana Comes, hanno risposto all’appello della curatrice Pina Romano, campana trapiantata a Nizza, in Francia, i maestri: Rodolfo Cubeta, Giuseppe Gorga, Olga Marciano, Rosalia Tortorelli e Lilliana Comes. L’evento prende il via oggi, 27 Aprile 2022, presso il ristorante “Carpe Diem” dove gli avventori avranno la possibilità di fare un’esperienza unica: trovarsi circondati da opere d’arte, mentre degustano un ottimo piatto dello chef o un calice di vino.

E’ la tendenza del momento e sembra essere vincente. E’ l’unione tra cultura e buona cucina che viene sperimentata sempre da più artisti, chef ed imprenditori lungimiranti, che scelgono di aprire le loro attività all’arte permettendo ai commensali di degustare pietanze uniche coccolando il palato e gli occhi, immersi tra le opere d’arte.

“La cucina e il cibo sono due fattori culturali estremamente importanti del nostro quotidiano. Perché non fonderli in un unico spazio che consente di nutrire l’animo ed il corpo? – sottolinea il direttore artistico, Lilliana Comes – Voglio ringraziare la curatrice Pina Romano, una donna lungimirante e tutti gli artisti, che hanno risposto alla “chiamata” contribuendo a creare nel Carpe Diem, un’atmosfera coinvolgente e carica di nuova bellezza, che sicuramente verrà apprezzata da chiunque farà tappa nel locale, per la cena”.

I napoletani Daniele d’Orta e Giuliano Ciotola, titolari del famoso ristorante Carpe Diem, da anni una presenza di grande prestigio sul territorio di Nizza, sono molto sensibili all’arte ed alla cultura e per questo hanno dato vita ad un luogo d’incontro fra arte e gastronomia: un salotto culturale dove un’arte gastronomica di alto livello si associa con arti visive di eccellenza italiana. La mostra che durerà sino al 7 Maggio p.v., ospita opera di artisti campani la cui impronta stilistica cambia per gusto e timbro, ma che viene eguagliata dalla consapevolezza di voler comunicare un forte messaggio di rinascita nel mondo artistico contemporaneo in un’esperienza estetica totale per degustare anche l’arte.













