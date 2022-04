“Hanno agevolato le consorterie criminali”, il tribunale di Napoli nord dichiara incandidabili Visconti e Bertini

1.216 Visite

Ufficiale è l’incandidabilità di due ex sindaci di Marano, che non potranno partecipare alla prossima tornata elettorale locale sia a quelle a carattere nazionale o regionale. Rodolfo Visconti e Mauro Bertini (nella foto) sono stati dichiarati incandidabili dal tribunale Napoli nord. Visconti era a capo della giunta sciolta per camorra meno di un anno fa; Mauro Bertini, sindaco dal 1993 al 2006 e consigliere di minoranza nel 2020, è coinvolto invece in un processo con l’accusa di concorso esterno e corruzione con il clan Polverino assieme all’imprenditore edile Angelo Simeoli e ai fratelli Aniello e Raffaele Cesaro. Per i giudici di Napoli nord, come si rileva dal decreto sottoscritto nei giorni scorsi in sede collegiale, entrambi hanno agevolato o comunque non ostacolato le consorterie criminali locali. Nel decreto si fa riferimento (a vario titolo) ai mancati controlli eseguiti dall’ente cittadino in sede urbanistica e per quel che attiene gli appalti, i lavori pubblici, le interdittive antimafia (mancata richiesta informazioni alla prefettura) e in materia di abusi edilizi. Per Bertini si fa riferimento anche alle operazioni Pip e ai rapporti con gli imprenditori ritenuti vicino ai Polverino.













