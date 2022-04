Lockdown, l’ex membro del Cts Donato Greco confessa: “Senza basi scientifiche”

245 Visite

“La difficoltà è stata dover suggerire misure di contenimento la cui dimostrazione scientifica di efficacia era debole, mentre invece i costi sociali erano certi”. La clamorosa ammissione è quella di Donato Greco, ex membro del Comitato tecnico scientifico, ormai solo sciolto ma che, negli ultimi due anni, aveva fatto da padrone sulle scelte di governo per contrastare la pandemia di Covid-19. Dichiarazioni quelle rilasciate dall’esperto in radio a “Un Giorno da Pecora” che hanno fatto esplodere la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: “Ascoltate le gravissime ammissioni di un ex membro del CTS. Chi ripagherà i cittadini e le attività per tutto ciò?!” denuncia la Meloni sui social.













