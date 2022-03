Marano, progetti Pnrr: Italia Viva chiede lumi ai commissari alla guida del Comune. C’è anche il nuovo organigramma del partito

Ecc.mi Commissari Prefettizi del Comune di Marano di Napoli OGGETTO: Richiesta informazioni attività del Comune per i progetti del PNRR Il Comitato Italia Viva di Marano di Napoli, alla luce della sempre più crescente situazione di disagio della Città e fortemente preoccupato di ciò che potrà essere il futuro della stessa, chiede formalmente ai Preg.mi Commissari quali sono i progetti presentati dal Comune per poter accedere ai fondi messi a disposizione del PNRR. L’accessibilità al Piano rappresenta per il Comune un’occasione più unica che rara e mentre anche i Comuni limitrofi continuano ad attingere dallo stesso, Marano sembra essere ferma al palo. Sono risaltati alla Ns attenzione due bandi in particolare che ben farebbero al nostro caso: – L’avviso per la presentazione di progetti per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie (Decreto 68/2022), per il quale è stato anche riaperto il termine di presentazione (fino al 31 marzo 2022); – L’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse nell’ambito delle risorse stanziate dal PNRR, Missione 5 Componente C 2.3 Investimento 3.1 “ Sport e inclusione sociale”che prevede tra i cluster la “rigenerazione degli impianti sportivi esistenti”. Poter rivalutare parte del patrimonio immobiliare del Comune potrebbe essere un tassello fondamentale per provare ad affrontare la situazione di default del paese oltre alla trasmissione dei valori intrinseci che tali operazioni apporterebbero alla cittadinanza maranese. Ci è chiaro che la scarsità delle risorse della macchina comunale non permettano un’amministrazione efficiente ma riteniamo che sia doveroso prestare il massimo sforzo possibile per non perdere un’opportunità irripetibile di rilancio per la Città. Il Comitato Italia Viva di Marano si rende disponibile sin da subito per offrire la propria collaborazione anche attraverso un incontro dove poter manifestare le nostre idee di sviluppo in programma. Certi del Vs riscontro, porgiamo cordiali saluti.