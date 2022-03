Napoli, il tribunale “ferma” Conte: rigettato il ricorso dell’ex premier contro l’ordinanza che sospende la sua presidenza e il nuovo Statuto M5s

Restano quindi sospesi lo Statuto del M5s e la nomina di Giuseppe Conte a presidente del Movimento. L’ex premier tuttavia tira dritto. “C’è una chiara volontà politica del Movimento di abbracciare questo nuovo corso con questo Statuto e di farlo con me come leader”, afferma Conte ricordando che è stata già fissata la data della ripetizione dell’approvazione dello Statuto per il 10 e l’11 marzo. “Auspichiamo una grande partecipazione democratica per votare lo Statuto e poi si eleggerà il presidente – aggiunge l’avvocato -. Così dal punto di vista formale supereremo i cavilli che ci stanno prospettando alcuni iscritti trascurando la volontà della stragrande maggioranza del Movimento, che vuole guardare avanti e fare politica”.