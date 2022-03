Estradizione del boss Imperiale, Cartabia alza la voce con gli Emirati Arabi

141 Visite

ha sollecitato con forza l’estradizione di Raffaele Imperiale. Ha consegnato alle massime autorità giudiziarie degli Emirati Arabi una richiesta a senso unico: ridateci il narcotrafficante vesuviano, condannato in via definitiva per fatti di droga, indagato in un processo per associazione camorristica e indicato fino a qualche mese fa dalla Procura di Napoli come uno dei massimi ricercati del distretto partenopeo. L’iniziativa è del ministro Cartabia.













