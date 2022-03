165 Visite

Una perdita in via Camillo Guerra, nel comune di Napoli, ha originato la crisi idrica (l’ennesima) in tante zone di Marano. I tecnici di Napoli sono già al lavoro da ieri: da quanto si apprende dall’ufficio tecnico di Marano occorreranno ancora 3-4 ore per completare il lavoro. Dopodiché la situazione dovrebbe tornare alla normalità. Verosimilmente se ne parlerà nel pomeriggio o in serata.













